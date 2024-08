L’attaccante austriaco, al momento la quarta punta in ordine gerarchico, è ancora interessato da qualche movimento di mercato.

Marko Arnautovic, attualmente sotto contratto con l’Inter, sembra essere al centro di un interessante scenario di trasferimento che lo vedrebbe potenzialmente migrare verso nuovi orizzonti.

La situazione

L’austriaco gode di uno stipendio annuale di 3,7 milioni di euro ed il club nerazzurro, perciò, potrebbe non opporsi più di tanto alla sua partenza visto che sembra destinato a non ricoprire un ruolo importante nella rosa. Nonostante il giocatore si trovi bene a Milano, la sua posizione all’interno della squadra guidata da Inzaghi è stata chiaramente delineata: Arnautovic, infatti, sarebbe la quarta scelta nel reparto offensivo. Una situazione che potrebbe, per un calciatore del suo calibro, invogliare a considerare nuove possibilità per il prosieguo della carriera.

Marko Arnautovic

La proposta

La Stella Rossa si è fatta avanti con un interesse marcato per l’attaccante austriaco. Arnautovic, secondo il sito Sportsport.ba, non ha mai nascosto la sua simpatia per il club serbo, per il quale pare essere un tifoso da lungo tempo. La sua presenza ripetuta come ospite allo stadio Rajko Mitić e la sua amicizia con l’ex giocatore della Stella Rossa, Dragović, sono fattori che potrebbero giocare un ruolo non indifferente in questa faccenda. Tuttavia, il nodo della trattativa sembra essere proprio il tema economico. Dalle voci che emergono, si sottolinea come sia improbabile che la Stella Rossa possa avvicinarsi alle condizioni economiche offerte previste dal suo contratto attuale all’Inter.

