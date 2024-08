Il difensore francese non ha ancora sciolto le riserve: l’ex Lione è incerto e non riesce a decidere se restare o lasciare i rossoneri.

Pierre Kalulu si trova attualmente al centro di un interessamento da parte della Juventus. Nonostante l’accordo tra i club sia stato raggiunto, la decisione finale del giocatore sembra essere tutt’altro che definita.

In bilico

La Juventus vede in Kalulu un elemento versatile capace di adattarsi sia al ruolo di centrale che a quello di esterno, una valutazione condivisa ferventemente dall’allenatore Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano, come riporta il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport, ha parlato col francese indicandogli il suo progetto e come intende utilizzarlo. Tuttavia, il giocatore non ha ancora espresso una piena convinzione riguardo al trasferimento, nonostante gli sforzi e le rassicurazioni ricevute anche da Paulo Fonseca. L’accordo tra i club prevede un prestito oneroso del valore di 3 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 14 milioni.

Pierre Kalulu

Gli scenari

Durante la presentazione del nuovo arrivo Emerson Royal, Zlatan Ibrahimovic ha sottolineato come lui e gli altri dirigenti parleranno apertamente con Kalulu per comprendere le sue esigenze e aspettative. Mentre le trattative continuano, Kalulu non si sottrae al suo impegno professionale e si allena regolarmente con il suo attuale club, dimostrando professionalità e dedizione. Il difensore deve quindi scegliere se restare al Milan consapevole di non essere una prima scelta o giocarsi il posto alla Juventus con chi c’è già.

