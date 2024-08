L’estremo difensore rumeno lascia i nerazzurri definitivamente e si trasferisce in neroverde.

L’Inter, in attesa di capire se riuscirà a comprare un difensore centrale, si concentra sul mercato in uscita. Il Sassuolo appena retrocesso in Serie B sta per concludere la trattativa per l’arrivo del portiere Ionut Radu.

Un trasferimento atteso

Il portiere rumeno, dopo esperienze sia in Italia che all’estero, tra cui Auxerre in Francia e Bournemouth in Inghilterra, è ora pronto a intraprendere una nuova avventura in Serie B. Col suo acquisto il Sassuolo mira a rafforzare la propria difesa in vista dell’obiettivo prioritario: la promozione in Serie A nella prossima stagione.

Ionut Radu

Cambio in porta

Radu con la sua esperienza internazionale e la conoscenza approfondita dei campionati europei, potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per il Sassuolo. La decisione di puntare su di lui però pone in situazioni complesse altri portieri. Andrea Consigli è stata un’istituzione del club negli ultimi anni ma evidentemente potrebbe non essere così a partire da questa stagione; c’è poi anche Stefano Turati, di ritorno dall’esperienza in prestito al Frosinone.

La formula dell’affare

Secondo TMW la cessione arriverebbe a titolo definitivo senza alcun costo del cartellino: l’Inter conserva solo una percentuale sulla futura rivendita di Radu. Secondo le ultime notizie di tratta di una percentuale tra il 20 ed il 30 %. Ora i dirigenti nerazzurri possono concentrarsi su altre operazioni in uscita

