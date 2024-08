L’attaccante esterno belga si è fatto apprezzare non poco dal nuovo allenatore dopo il mancato riscatto da parte del Bologna.

L’inizio dell’estate non prometteva nulla di buono per Alexis Saelemaekers. Rientrato al Milan dopo un prestito al Bologna, sembrava che il suo percorso con i rossoneri fosse giunto al termine. Si susseguivano voci di un suo possibile ritorno al Bologna o di un trasferimento alla Juventus, quest’ultimo alimentato dall’intensificarsi delle trattative tra i due club per altri giocatori. Le speculazioni crescevano, ma la situazione del giocatore rimaneva incerta.

Alexis Saelemaekers

La svolta estiva

Tuttavia, l’estate ha riservato sorprese inaspettate per il belga. Con l’arrivo del nuovo tecnico Paulo Fonseca al timone del Milan, l’ex Anderlecht ha avuto l’opportunità di dimostrare il suo valore. Attraverso le prestazioni convincenti nelle amichevoli estive, è riuscito non solo a entrare negli schemi tattici del nuovo allenatore ma anche a guadagnarsi la sua stima e apprezzamento. Oltre a una notevole diligente difensiva, Saelemaekers ha dimostrato di poter apportare un contributo offensivo significativo alla squadra.

Il futuro in rossonero

Contrariamente alle aspettative iniziali, il futuro di Alexis Saelemaekers sembra ora decisamente legato al Milan; lo riporta il Corriere dello Sport. Le parole di Paulo Fonseca al termine del Trofeo Berlusconi hanno cristallizzato la posizione del giocatore all’interno della rosa rossonera. Lodando la sua versatilità e il suo impegno sia in fase offensiva che difensiva, Fonseca ha espresso il desiderio di mantenere Saelemaekers nella squadra, sottolineando l’importanza del suo ruolo all’interno del gruppo.

