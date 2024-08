I nerazzurri molto probabilmente acquisteranno un difensore ma non un attaccante: l’obiettivo è un gigante argentino.

L’Inter sembra non aver ancora concluso le proprie manovre di mercato in vista della nuova stagione. Tra le mosse più attese, spicca la ricerca di un difensore che possa rafforzare il reparto su esplicita richiesta dell’allenatore Simone Inzaghi.

L’obiettivo

I dirigenti nerazzurri hanno individuato in Tomas Palacios, ventunenne argentino dell’Independiente Rivadavia ma di proprietà del Talleres, il candidato ideale per rafforzare la difesa. Si tratta di un giocatore alto 196 centimetri e dotato di piede mancino: ha tutte le caratteristiche tecniche, e non solo, ritenute idonee al progetto interista. C’è tuttavia anche il Lipsia sulle sue tracce, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Yann Bisseck

L’offerta

L’Inter è pronta a investire 5 milioni di euro per l’acquisto di Palacios; molti meno rispetto alle valutazioni di altri obiettivi sondati, come il ventenne del Barcellona Faye, per il quale il club catalano richiede ben 15 milioni di euro. Oaktree sembra quindi intenzionata ad investire in giovani piuttosto che comprare ultratrentenni a costo zero: l’obiettivo è ripetere l’affare Bisseck.

Dilemmi in attacco e opportunità di mercato

L’orbita nerazzurra si muove anche attorno alla configurazione dell’attacco. La società valuta le possibili uscite di Arnautovic e Correa, senza tralasciare il futuro di altri due attaccanti, Salcedo e Satriano, quest’ultimo richiesto dal Betis Siviglia. In entrata è svanito il colpo Gudmundsson, ormai destinato alla Fiorentina.

