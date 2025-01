“Il Milan non se lo può permettere”, volano parole grosse: l’interista colpisce duro, ecco cosa è successo

“Il Milan non se lo può permettere”, volano parole decisamente importanti dall’interista. Ecco cosa è successo.

Il Milan, archiviato il successo in Supercoppa Italiana, è già proiettato al futuro. Il prossimo impegno, che vedrà i rossoneri affrontare il Cagliari a San Siro, è al centro delle attenzioni. La squadra vuole consolidare la propria crescita e proseguire sulla scia della vittoria, con la mente rivolta a nuovi successi. Tuttavia, le ambizioni del club non si fermano solo al campo.

Oltre agli impegni sul campo, la dirigenza del Milan ha messo in cima alle priorità il rafforzamento della rosa. La volontà è quella di acquistare quei tasselli che possano alzare il tasso tecnico e qualitativo della squadra. Il mercato di gennaio potrebbe quindi essere decisivo per dare un ulteriore impulso alla squadra, con l’obiettivo di essere competitivi sia in Italia che in Europa.

“Il Milan non se lo può permettere”: l’interista colpisce duro

Sullo sfondo, però, emerge una dichiarazione di un noto interista che potrebbe scuotere l’ambiente rossonero e cambiare gli scenari. Le parole dell’interista aprono un dibattito decisamente molto importante su quelle che potrebbero essere le prossime mosse del club rossonero da un lato e, dall’altro, riaprono le tensioni tra i tifosi dopo il recente confronto in finale di Supercoppa Italiana.

La “sentenza” dell’Interista

Il Milan nel mercato invernale ha fissato un obiettivo decisamente ambizioso che, se realizzato, potrebbe davvero cambiare le sorti della squadra in campionato e non solo. Stiamo parlando di Marcus Rashfors, attualmente al Manchester United. Antonio Cassano, nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol, si è espresso in modo piuttosto netto in merito a un suo possibile arrivo al Milan. L’ex Inter, nonché tifoso nerazzurro, ha affermato: “Il problema è che prende 12 milioni di euro a stagione. Chi si può permettere in Italia una cifra del genere? Non se lo può permettere nessuno in Italia. Sarebbe fantastico sia per il Milan che per la Juventus, però io non penso che possa arrivare nel nostro campionato”.

L’apprezzamento per Rashford

Dopo la “sentenza” sull’impossibilità dell’arrivo del giocatore dello United al Milan e in Italia, FantAntonio usa belle parole per descrivere l’asso dei Red Devils. L’ex Inter ha affermato: “Parliamo di un giocatore fantastico che a me fa impazzire. Non tre anni fa, cinque anni fa o dieci anni fa, ma un anno e mezzo fa aveva chiuso la stagione con 28 gol segnati facendo l’attaccante esterno. Parliamo di un giocatore fantastico. Si è rotto qualcosa lì al Manchester United, prima con Ten Hag e ora soprattutto con Amorim”.

