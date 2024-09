Il Milan ora accelera e, in tempi brevi, vorrebbe mettere nero su bianco il colpo in entrata. Il giocatore può essere il vero diamante della rosa. Nell’atmosfera elettrizzante che segue la vittoria nel derby, il Milan si muove con decisione per consolidare le basi del proprio futuro. L’entusiasmo scaturito dalla vittoria contro l’Inter suggerisce ai dirigenti rossoneri che sia il momento giusto per affondare il colpo, garantendosi il futuro. Il Milan ha da sempre dimostrato di essere attento a ogni dettaglio sportivo, non lasciando nulla al caso. Non sorprende infatti questa mossa sul mercato, utile a cementificare ancor di più il gruppo di Fonseca. Uno sviluppo inaspettato Matteo Gabbia, tornato dal prestito al Villarreal dopo soli sei mesi a causa di una situazione di emergenza legata agli infortuni nel Milan, ha sorpreso tutti mantenendo un livello di prestazioni eccellente. Diventato un elemento fondamentale della difesa rossonera, la sua presenza è […]

Leggi l’articolo completo Il Milan prepara il colpo: entro ottobre il sì all’accordo, cosa trapela, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG