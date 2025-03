Il Milan pronto a salutare Camarda: cosa trapela

Nel marasma collettivo di Milanello il giovane attaccante potrebbe fare le valige: la situazione.

Al Milan la situazione è degenerata. La faida societaria che da tempo rendeva a dir poco infuocato l’ambiente di Milanello è giunta al punto di non ritorno e ora potrebbe lasciare un dirigente. Nel mentre si sta cercando di programmare il mercato, anche se è tutt’altro che facile. Il Milan prima di comprare sarà obbligato a vendere e non è escluso che pure il giovane Francesco Camarda possa lasciare il Milan.

Bisogna gestire bene Camarda

Quando si parla di Francesco Camarda non si può tralasciare la sua età. Il ragazzo non è neanche ancora maggiorenne e non si può in alcun modo pretendere che sia in grado di giocare da comprimario nel Milan. Il ragazzo ha bisogno di crescere, maturare, giocare, trovare condizione in un contesto dove le pressioni siano commisurate alla sua età. Non si può sperare che Camarda il prossimo anno giochi titolare nel Milan segnando 30 gol. Non è neanche lontanamente realizzabile e si rischierebbe di bruciare un ragazzo che per la passione e l’amore che dimostra verso il gioco meriterebbe solo di essere preservato.

Via in prestito, ma dove?

Nella attuale stagione Camarda non ha avuto dei numeri eccezionali, complice anche qualche problema fisico, ma niente allarmismi, è tutto normale. Il ragazzo ha grande qualità e ha giocato sempre contro giocatori con anche 10/15 anni più di lui, come detto prima, va preservato. Infatti la società starebbe pensando di mandarlo in una piazza senza particolari pressioni della B o della C, anche se ad oggi è più probabile la cadetteria piuttosto che l’ex Lega Pro.

