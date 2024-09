Il centrocampista del Chelsea sta rifiutando tutte le offerte che sta ricevendo dai campionati in cui il mercato è ancora aperto.

La sessione invernale di calciomercato potrebbe vedere il Milan protagonista di una mossa importante, con l’intenzione di portare Carney Chukwuemeka a vestire la maglia rossonera. Il giovane centrocampista, attualmente al Chelsea, sembra vivere un momento di stallo in Premier League, trovando poco spazio nel progetto tecnico guidato da Enzo Maresca. Questa situazione di incertezza suona come un’opportunità per il Milan, che in passato ha già mostrato interesse per il giocatore.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La mossa dell’inglese

I rossoneri nella sessione estiva hanno provato ad acquistare un altro centrocampista oltre a Youssouf Fofana: Adrien Rabiot era in cima alla lista delle priorità, ma ora l’inglese potrebbe scalare posizioni visto che l’ex Juve difficilmente resterà libero ancora per molto. Da parte sua, Chukwuemeka sembra aver già manifestato una forte preferenza per il club italiano, rifiutando proposte dalla Turchia e dimostrando la volontà di attendere il Milan fino alla sessione di calciomercato di gennaio.

Il segnale

Il chiaro interesse dimostrato da Chukwuemeka nei confronti del Milan va oltre un semplice flirt di mercato. Rifiutando altre offerte per mantenere aperto il canale con i rossoneri, il giovane centrocampista invia un messaggio inequivocabile sulla sua volontà di far parte del progetto di via Aldo Rossi. Questo atteggiamento rappresenta non solo una buona notizia per i tifosi milanisti, ma anche un segnale di fiducia e di attrattiva che il club rossonero continua a esercitare sui giovani talenti internazionali.

