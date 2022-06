Il Real Madrid cambierà parecchi elementi della rosa in vista della prossima stagione, alcuni potrebbero essere occasioni per le italiane.

Gareth Bale, Marcelo ed Isco si sono svincolati dal Real Madrid, ma molti altri giocatori sono stati messi sul mercato dai Blancos che però comunque non regaleranno nulla.

Luka Jovic

Secondo Marca sono in uscita anche Jovic, Asensio, Ceballos, Mariano, Vallejo e Lunin; il Milan seguirebbe con particolare attenzione la situazione relativa all’attaccante serbo, riporta il media spagnolo. In passato fu accostato all’Inter e ora quel che è certo è che è fuori dal progetto di Carlo Ancelotti. Il Milan ha praticamente già preso Divock Origi in quel ruolo ma l’età di Giroud e l’infortunio di Ibrahimovic comunque non lasciano tranquilli. Jovic cerca una squadra che gli dia l’opportunità di giocare titolare e su di lui è forte il Borussia Dortmund.

