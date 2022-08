I rossoneri hanno praticamente raggiunto l’accordo per un nuovo innesto nel reparto arretrato.

Dopo che il Chelsea ha deciso di non concedere in prestito Trevoh Chalobah, Inter e Milan sono corse ai ripari andando su altri obiettivi: Francesco Acerbi per i nerazzurri e Malick Thiaw per i rossoneri.

Paolo Maldini

Maldini e Massara seguivano il difensore da molti mesi ma solamente ieri, secondo Sky Sport, hanno affondato il colpo. Il difensore dovrebbe arrivare a titolo definitivo e allo Schalke 04 dovrebbe andare una cifra vicina ai 5/6 milioni. Anche Stefano Pioli ha confermato la trattativa ieri: “Thiaw è un giocatore di grande prospettiva, veloce, intelligente. Ha buona tecnica, fisicità, è un ragazzo che ha le caratteristiche giuste per stare dentro al nostro gruppo”.

