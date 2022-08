La Sampdoria a inizio settimana è pronta ad abbracciare Winks, il centrocampista andrà in tribuna con la Lazio e punta all’esordio col Verona

La Sampdoria a inizio settimana è pronta ad abbracciare Winks, il centrocampista andrà in tribuna con la Lazio e punta all’esordio col Verona?

Il suo arrivo è previsto proprio in questa settimana del turno infrasettimanale. Giampaolo dovrà decidere anche in base alla condizione ma è preventivabile che per la sfida contro la Lazio non sarà tra i convocati.

L’articolo Sampdoria Winks, possibile esordio col Verona: le ultime proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG