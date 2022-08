Stasera Lecce-Empoli, insieme a Fiorentina-Napoli, chiude la terza giornata del campionato di Serie A.

Lecce ed Empoli non se la passano benissimo anche se il campionato è appena cominciato: i giallorossi sono ultimi fermi a 0 punti mentre gli azzurri 1 pareggio lo hanno ottenuto. Baroni non può ancora disporre del nuovo acquisto Umtiti mentre Zanetti dovrebbe lanciare la coppia d’attacco di ex Inter Destro-Satriano; ecco le probabili formazioni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni. A disposizione: Bleve, Pongracic, Askildsen, Colombo, Gonzalez, Listkowski, Brancolini, Banda, Frabotta, Ciucci, Blin, Pezzella, Lemmens, Rodriguez. Indisponibili: Dermaku, Cetin, Voelkerling. Squalificati: -.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, De Winter, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Satriano. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perisan, Fantoni, Cacace, Crociata, Ekong, Grassi, Henderson, Guarino, Fazzini, Degli Innocenti, Baldanzi, Lammers, Indragoli. Indisponibili: Tonelli, Ebuehi, Cambiaghi, Stubljar. Squalificati: Luperto.

