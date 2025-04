Il Milan può perderlo per 8 milioni: ecco come la rivale in Serie A può chiudere l’affare

Il Milan può perderlo per 8 milioni. L’ultima indiscrezione rivela come il giocatore possa allontanarsi da un futuro rossonero.

Il Milan si appresta a vivere un’estate di profondi cambiamenti, con decisioni cruciali che segneranno il futuro del club. La prima riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo, con Igli Tare in pole per il ruolo. Come allenatore, invece, cresce la candidatura di Massimiliano Allegri, che sembra essere sempre più vicino a tornare in rossonero. Secondo le ultime indiscrezioni, Allegri avrebbe già avanzato una richiesta ben precisa sul mercato, indicando al Milan il rinforzo necessari per costruire una squadra competitiva e pronta a lottare per i traguardi più ambiziosi. Un’estate che potrebbe segnare un nuovo inizio per il club.

Strategie di mercato e programmi futuri

Il Milan, in vista della prossima stagione calcistica, è al lavoro per definire la squadra che affronterà le future sfide. Il club, che ha recentemente alzato al cielo la Supercoppa italiana dopo aver battuto due rivali acerrime come la Juventus e l’Inter, cerca di lasciarsi alle spalle una stagione con un bilancio altalenante. Oltre alla vittoria in Supercoppa, il Milan punta a conquistare la Coppa Italia, con la speranza di superare l’Inter nella semifinale di ritorno e di affrontare molto probabilmente il Bologna in finale. In quest’ottica di rinnovamento, alcuni giocatori sono al centro di riflessioni importanti per capire chi potrà far parte del progetto futuro, tra questi c’è chi sembra già avere un piede fuori dalla porta.

Il Milan può perderlo per 8 milioni

Filippo Terracciano, classe 2003, è il giocatore sul quale il Torino – scrive Milanlive.it – ha posato gli occhi, pronti a investire circa 8 milioni di euro. Arrivato al Milan nel mercato invernale del 2024 dall’ex squadra del Verona, il giovane calciatore ha faticato a trovare un posto stabile sia sotto la guida tecnica di Pioli che con i successivi allenatori Fonseca e Conceicao. La sua polivalenza che gli permette di occupare sia posizioni in difesa che a centrocampo non è bastata a garantirgli una presenza costante in campo, facendo emergere l’ipotesi di una sua cessione. Il Torino offre a Terracciano una prospettiva da protagonista per la prossima stagione, valutando anche una formula di cessione che potrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto.

