Dall’Inter al Milan, Furlani fiuta il grande colpo: il sì ai rossoneri può arrivare a cifre sorprendenti

Dall’Inter al Milan, Furlani fiuta il grande colpo. Le ultime indiscrezioni svelano di un possibile cambio maglia sorprendente.

In Casa Milan iniziano le grandi manovre in vista del futuro. Il nome del nuovo direttore sportivo, salvo sorprese, dovrebbe essere quello di Igli Tare, che sta guadagnando sempre più terreno per il ruolo. Con il suo arrivo, le porte di Milanello potrebbero aprirsi anche per Massimiliano Allegri, con cui il club sembra avvicinarsi a un possibile ritorno. Stando alle ultime indiscrezioni, Allegri avrebbe già avanzato una prima richiesta specifica di mercato, indicando ai rossoneri il rinforzo necessario per costruire una squadra all’altezza delle ambizioni del club. Un futuro che si sta delineando con decisioni decisive.

Piace un giocatore legato all’Inter

Il prossimo mercato si preannuncia fondamentale per il Milan. Non c’è più spazio per errori, se il club vuole evitare un’altra stagione deludente. Sottotraccia, però, pare che la società stia già facendo dei passi concreti per portare a Milanello un giocatore legato all’Inter, e la cifra richiesta per il trasferimento sembra essere decisamente conveniente. Questo fa presagire che il Milan stia preparando un grande affare di mercato, che potrebbe rafforzare la rosa in modo significativo senza compromettere il bilancio. Una mossa intelligente che potrebbe dare un impulso importante alla squadra per la prossima stagione.

Dall’Inter al Milan, Furlani fiuta il grande colpo: il sì a cifre sorprendenti

Sebastiano Esposito, con 10 gol stagionali all’attivo, sembra essere – scrive Milanliv.it – il prossimo obiettivo dei rossoneri. In vista dei suoi 23 anni, il giovane attaccante dimostra di essere pronto per un salto di qualità, attirando l’attenzione della dirigenza milanista. L’Empoli, attualmente in possesso del diritto di riscatto del calciatore, potrebbe esercitarlo per una cifra poco superiore ai 5 milioni di euro. Questa mossa, strategicamente vantaggiosa, potrebbe però concludersi con una rivendita immediata al fine di realizzare una plusvalenza e sistemare i conti con l’Inter, che manterrebbe una quota del 20% sulla futura rivendita del giocatore. Il costo del cartellino di Esposito, stimato intorno ai 18 milioni di euro, rientra perfettamente nelle aspettative di mercato del Milan, alla ricerca di profili giovani, italiani e con un costo contenuto.

