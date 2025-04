Il Milan può pescare dal Borussia Dortmund l’erede di Theo. Dall’estero la voce di mercato che pare solleticare e non poco il Club.

Nel cuore del fervente calciomercato estivo si inserisce il Milan con un piano ambizioso che prevede non solo la chiusura brillante della stagione corrente ma anche una rivoluzione nell’organico in vista della prossima annata. Tra le mosse più significative si annuncia la scelta del nuovo direttore sportivo che, dopo aver valutato diverse opzioni, sembra convergere verso Igli Tare, ex Lazio. Con lui potrebbe arrivare Allegri in panchina che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe già avanzato una prima richiesta specifica al Milan in ottica mercato.

Pellegatti svela la suggestione da sogno: “Tare può portarlo al Milan… dall’Inter”

La ricerca di un nuovo direttore sportivo

La dirigenza del Milan è attualmente impegnata nella selezione di un nuovo direttore sportivo, ruolo di cruciale importanza per delineare le strategie future del club. Dopo diverse valutazioni, Igli Tare sembra essere il profilo più in linea con le esigenze rossonere, avvicinandosi a ricoprire il ruolo grazie a costanti contatti con il club. La fase di pianificazione include decisioni importanti sul fronte delle cessioni. Elementi ritenuti non fondamentali potrebbero lasciare spazio a nuovi acquisti, seguendo una politica di bilancio che prevede il reinvestimento delle somme ricavate. In questo contesto, si inserisce la situazione di Theo Hernandez, il cui futuro appare incerto nonostante il contratto fino al 2026 e le trattative per il rinnovo.

Il Milan può pescare dal Borussia Dortmund l’erede di Theo: tentazione fortissima

Nonostante le prestazioni elevate, come testimoniato dall’ultimo gol marcato, Hernandez potrebbe dire addio ai colori rossoneri a causa di un’intesa ancora non raggiunta sul rinnovo contrattuale. Questa situazione apre le porte a una sua possibile cessione, con il Milan che si mette già alla ricerca di un degno sostituto. Il club – scrive Fichajes.net – ha posato gli occhi su Ramy Bensebaini, difensore algerino del Borussia Dortmund, identificato come sostituto ideale di Hernandez. Bensebaini, apprezzato in tutta Europa per le sue capacità difensive e la sua duttilità, ha un contratto che lo lega al club tedesco fino al 2027. La sua eventuale acquisizione rappresenterebbe una mossa di mercato astuta per il Milan, attratto non solo dalle qualità tecniche del giocatore ma anche da un ingaggio economicamente più sostenibile rispetto a quello di Hernandez.

