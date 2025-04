Tare e Furlani si sono scambiati opinioni sul Milan del futuro: la rivelazione

Dopo l’impossibilità di concludere con Paratici l’albanese è tornato ad essere il favorito per il ruolo di nuovo DS.

Sono giorni di grande fermento in casa Milan, in vista del mercato che comincerà a giugno. Mentre si potrebbe prospettare uno scenario imprevisto per una delle stelle del club, si studia il piano per annunciare il nuovo DS al più presto. I rossoneri con Paratici hanno fatto una figuraccia e non possono permettersi di sbagliare ulteriormente. Si diceva che il DS sarebbe stato annunciato dopo pasqua e ad oggi potrebbe esserci stata la svolta decisiva.

Tare e Furlani a colloquio su chi sarà il nuovo allenatore del Milan

Negli ultimi giorni Igli Tare e Giorgio Furlani hanno avuto intensi colloqui a Roma, il centro delle discussioni? Individuare chi sarà il prossimo allenatore rossonero. Il dirigente albanese, che già tempo fa aveva dato la sua disponibilità per diventare il Direttore Sportivo del Milan, avrebbe proposto a Furlani tre allenatori. Si tratta, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, di Massimiliano Allegri, Vincenzo Italiano e Cesc Fabregas. I primi due sarebbero profili abbastanza abbordabili, mentre al momento l’allenatore del Como sembra un’utopia irraggiungibile.

Riuscirà Tare a risollevare il Milan?

Igli Tare, nel suo lungo periodo alla Lazio al fianco di Claudio Lotito, ha dimostrato di essere un ottimo dirigente sportivo. L’ex DS biancoceleste si è sempre dimostrato un grande professionista con stampa, giocatori e colleghi di altre squadre. Il suo profilo porterebbe nella dirigenza un uomo che mastica calcio da sempre e che ha un grande occhio per i talenti provenienti da paesi esteri. Non bisogna dimenticare i colpi Felipe Anderson, Luis Alberto, Milinkovic-Savic e compagnia, che hanno contribuito ai successi recenti della Lazio.

