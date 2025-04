Conceiçao verso l’addio, Tare ha scelto il nuovo allenatore del Milan. Le ultime indiscrezioni rivelano i possibili piani rossoneri.

Il nuovo Milan inizia a prendere forma, con scelte mirate e decisive per costruire un futuro possibilmente vincente. Al centro del progetto c’è la figura del nuovo direttore sportivo, e salvo sorprese, il prescelto dovrebbe essere Igli Tare. Proprio su di lui, Carlo Pellegatti ha lanciato una suggestione di mercato davvero particolare: “Tare potrebbe chiamarlo al Milan dall’Inter”. Una frase che ha subito acceso la fantasia dei tifosi e, al contempo, anche accendere il dibattito su entrambe le sponde del Naviglio. Un possibile intreccio che accenderebbe oltremodo la rivalità tra Inter e Milan.

“A questa cifra Leao può partire”, essenziale sì ma non intoccabile: l’esperto svela il piano del Milan

Una certezza e una scelta per il futuro già presa

L’unica certezza che sembra prendere sempre più piede in casa Milan è l’addio di Sérgio Conceição al termine della stagione. Anche in caso di vittoria della Coppa Italia, il futuro del tecnico portoghese appare ormai segnato, con la società intenzionata a voltare pagina. Igli Tare, sempre più vicino alla nomina come nuovo direttore sportivo, avrebbe già iniziato a pianificare il nuovo corso e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe indicato il nome ideale — a suo dire — per raccogliere l’eredità di Conceição. Un profilo che conosce bene e che potrebbe incarnare alla perfezione l’identità del nuovo Milan.

Conceiçao verso l’addio, Tare ha scelto il nuovo allenatore del Milan

Il Milan e Tare sembrano orientati verso un volto noto e carismatico: Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, desideroso di riscatto dopo il contestato epilogo della sua esperienza alla Juventus, appare come la prima scelta per il progetto rossonero. Allegri, tra l’altro, non ha mai smarrito il filo rosso che lo lega alla storia e alle vicende del Milan, squadra con cui ha celebrato lo storico scudetto del 2011, un legame che lo scenario attuale potrebbe riportare a splendere. L’ambizione di Allegri non si limita a un semplice ritorno nella squadra che lo ha consacrato tra gli allenatori di successo. La sua è una missione di riconquista, un desiderio ardente di dimostrare il valore inesauribile della sua proposta tecnica, forgiata dalle vittorie ma anche dagli insuccessi. L’unione con Tare promette di fondarsi su basi di reciprocità e obiettivi condivisi, con l’intento di riportare il Milan sulla vetta del calcio italiano e internazionale.

Leggi l’articolo completo Conceiçao verso l’addio, Tare ha scelto il nuovo allenatore del Milan, su Notizie Milan.