I rossoneri tornano prepotentemente sul centrocampista serbo che fu vicinissimo all’Inter nella scorsa estate.

Sono giorni molto frenetici questi per il Milan: i rossoneri stanno chiudendo l’acquisto di Alvaro Morata e stanno intensificando i contatti per un altro centravanti ed un centrocampista.

Vecchia fiamma

Il Milan ha riportato l’attenzione su Lazar Samardzic, un giocatore che ha già suscitato interesse in passato quando in dirigenza c’era ancora Paolo Maldini. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la caccia a Samardzic non nega l’interesse per Fofana, centrocampista del Monaco che rimane un obiettivo primario per la dirigenza rossonera. I due tra l’altro, sulla carta, hanno caratteristiche molto diverse: il serbo è una mezzala prettamente offensiva e può agire anche sulla trequarti mentre il francese è certamente più abile in fase di interdizione.

Youssouf Fofana

L’occasione

L’interesse del Milan per Samardzic va interpretato come un’opportunità di mercato. Il giocatore incarnerebbe infatti un investimento a lungo termine per i rossoneri, grazie alla sua età e al talento dimostrato. Molti ricorderanno come la scorsa estate l’Inter lo aveva praticamente acquistato dall’Udinese col giocatore che aveva già svolto anche le visite mediche. Sorsero poi problemi mai chiariti del tutto che fecero saltare l’affare: si parlò con insistenza di richieste eccessive del padre agente del ragazzo.

La mossa dei rossoneri

Un elemento cruciale nella trattativa per Samardzic sarà l’incontro tra la dirigenza del Milan e il padre-agente del calciatore: secondo Sky Sport questo faccia a faccia avverrà nei prossimi giorni. Questo momento sarà fondamentale non solo per discutere le richieste economiche, ma anche per valutare la fattibilità dell’operazione nel suo complesso. È evidente che prima di procedere con qualsiasi offerta ufficiale all’Udinese, il Milan vuole avere una panoramica chiara e definita sui termini dell’accordo.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG