I rossoneri, assicuratisi Morata, devono scegliere il profilo da affiancargli: il tedesco non ha un costo così elevato.

Il Milan sembra non voler limitare il rafforzamento del proprio reparto offensivo all’arrivo di Alvaro Morata. Un altro nome si fa strada nell’orbita rossonera, indicando un interesse marcato per un attaccante che potrebbe portare nuove energie e una verve diversa alla punta del team. Ieri è stata la giornata decisiva per lo spagnolo che quindi dovrebbe essere l’erede di Olivier Giroud: Furlani è volato a Madrid dove ha ottenuto il sì definitivo dell’ex Juve e Real Madrid che ha anche svolto le visite mediche di rito.

Alvaro Morata

Nuovo obiettivo

Il Milan, sebbene in rose ci sia anche Luka Jovic, desidera acquistare ancora un altro attaccante centrale: secondo quanto riporta Sky Sport al momento Moncada e soci stanno chiedendo informazioni su Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund. Il centravanti ha infatti espresso una piena disponibilità a vestire la maglia rossonera, dimostrando un’apertura significativa verso il campionato italiano e le ambizioni del club. Il tedesco avrebbe manifestato un certo scontento per la scelta del club giallonero di acquistare un altra punta, quel Serhou Guirassy accostato molto anche al Milan nei mesi scorsi.

Le cifre

La squadra tedesca, conscia del valore del proprio giocatore, ha fissato il prezzo per il trasferimento intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra che il Milan deve ora valutare attentamente, decidendo se tuffarsi in questa operazione di mercato con determinazione. La palla passa quindi ai dirigenti rossoneri, chiamati a prendere una decisione strategica riguardo l’eventuale acquisto.

