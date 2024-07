Negli ultimi giorni il Milan ha compiuto passi decisivi sul mercato, consolidando la propria rosa attraverso due trattative molto importanti. Una manovra che ha visto il club milanese protagonista assoluto di un mercato estremamente competitivo, concretizzandosi in un attacco all’Atletico Madrid sotto due profili distinti: l’acquisizione di Alvaro Morata e l’avvio di trattative per un rinforzo difensivo molto promettente, Mario Hermoso.

Un Colpo a Sorpresa

Il Milan, con una mossa a sorpresa, ha chiuso per l’acquisto di Alvaro Morata, dimostrando la volontà di rafforzare l’attacco in vista della stagione a venire. Ma non è tutto, poiché la dirigenza rossonera ha anche intrapreso le prime trattative per Mario Hermoso, difensore mancino che a giugno si è svincolato dall’Atletico Madrid. La decisione di puntare su Hermoso segue un interesse già manifestato da altre squadre della Serie A, segno che il giocatore è altamente valutato nel panorama calcistico italiano.

Interesse e Strategia

L’Inter, dopo essersi interessata ad Hermoso, si è tirata indietro per puntare su un profilo più giovane, lasciando campo libero al Milan e al Napoli. Quest’ultimo, tuttavia, prima di procedere con ogni trattativa, necessita di alleggerire la rosa vendendo uno dei suoi difensori centrali in esubero. Hermoso rappresenterebbe per il Milan un’alternativa solida a Pavlovic del Salisburgo, proponendosi come un’opzione a costo zero per il cartellino, anche se con richieste economiche significative in termini di stipendio.

Strahinja Pavlovic

La Trattativa

L’ostacolo maggiore nella trattativa sembrano essere le richieste salariali del giocatore, che si attestano su cifre non inferiori ai 5 milioni a stagione per un contratto di almeno tre anni. Questa condizione ha portato l’Inter a defilarsi, nonostante la perdita di Cabal e l’apprezzamento del tecnico Conte per le qualità di Hermoso. La distanza sullo stipendio, che si aggira attorno al milione di euro, rappresenta un punto da risolvere per ogni squadra che voglia assicurarsi le prestazioni del difensore.

Conclusioni

In questo contesto, il Milan si posiziona dunque come uno dei principali candidati per l’acquisto di Mario Hermoso, dimostrando una volta di più la propria capacità di agire concretamente sul mercato per migliorare la squadra. L’arrivo di Morata è già di per sé un segnale forte, ma l’eventuale ingaggio di Hermoso potrebbe ulteriormente elevare il livello tecnico della rosa a disposizione di Paulo Fonseca, fornendo nuove opzioni difensive. La dirigenza rossonera, attiva e lungimirante, continua a lavorare sottotraccia per costruire una squadra ancora più competitiva.

