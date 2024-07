L’attaccante serbo ha rinnovato il contratto con i rossoneri sebbene la notizia non sia stata comunicata ufficialmente.

Il Milan si è praticamente assicurato le prestazioni di Alvaro Morata: lo spagnolo sarà il nuovo numero 9 ma i rossoneri non intendono fermarsi a lui. Il centravanti spagnolo ha firmato un contratto quadriennale con la squadra, con un’opzione per prolungarlo di un’ulteriore stagione.

Un attacco in fase di rivoluzione

Attualmente, l’attacco milanista vede la presenza anche di Luka Jovic, ex giocatore della Fiorentina, i cui destini potrebbero essere messi in discussione dall’arrivo di nuovi centravanti. L’acquisto di Morata segnala già un cambiamento anche se non molto significativo per lui: era la prima riserva di Giroud e lo sarebbe anche del capitano della Spagna. Tuttavia l’eventuale inserimento di un ulteriore pezzo pregiato potrebbe portare a scenari inattesi: sia il serbo che i rossoneri potrebbero riflettere sul futuro.

Jose Mourinho

L’offerta

Con la disputa dell’Europeo alle spalle, Luka Jovic si trova attualmente in vacanza, con il suo futuro al Milan che si fa sempre più incerto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Fenerbahçe, ora guidato da José Mourinho, avrebbe mostrato un interessamento concreto per l’attaccante serbo, con una richiesta di informazioni già inoltrata al club milanese. Il Milan ha apprezzato la sua prima stagione al club e infatti gli ha rinnovato il contratto per un’altra stagione: il serbo era arrivato l’ultimissimo giorno di mercato tra lo scetticismo generale ma invece, una volta rimessosi in forma, ha saputo segnare diversi goal pesanti.

