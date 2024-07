Il centrocampista francese ha deciso di non accettare l’offerta del club con cui ha giocato fino allo scorso giugno.

Adrien Rabiot si appresta a lasciare la Juventus, come rivelerà a breve Cristiano Giuntoli oggi pomeriggio in conferenza stampa.

La decisione

Malgrado l’offerta allettante di rinnovo presentatagli – un contratto biennale con opzione per il rinnovo di un ulteriore anno e un salario di 7,5 milioni netti a stagione, più bonus – Rabiot ha scelto di prendere strade diverse, segnando così la fine del proprio percorso con la Vecchia Signora.

Massimiliano Allegri

La sua avventura italiana

Giunto alla Juventus nell’estate del 2019, il francese aveva scelto i bianconeri per la presenza di Allegri che però fu subito esonerato. Agli inizi infatti, complice anche un cambio alla guida tecnica poco dopo il suo arrivo, il francese ha stentato prima di trovare la propria dimensione; le sue stagioni migliori, guarda caso, sono state soprattutto durante il periodo sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Gli scenari futuri

Il calciatore ha dimostrato interesse verso la Premier League in passato, ma non ha neanche mai nascosto l’idea di giocare per il Real Madrid; lì infatti c’è il richiamo di Carlo Ancelotti che lo lanciò ai tempi del PSG. Tuttavia, anche il Milan si è fatto avanti, tentando di inserirsi nella corsa, anche se la questione salariale potrebbe rappresentare un ostacolo non indifferente per i rossoneri. La Gazzetta dello Sport sottolinea come i rossoneri abbiano già da tempo parlato con la madre-agente dicendogli di essere disposti a spingersi oltre i 7 milioni annui per lo stipendio. Se il francese accettasse, andrebbe a guadagnare più di Leao.

