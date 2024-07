L’attaccante spagnolo ieri a Madrid era contentissimo e non solo per la vittoria dell’Europeo, come dimostrato nelle interviste rilasciate.

Álvaro Morata è pronto a legare il suo futuro al Milan e a far quindi ritorno nel campionato di Serie A; l’ex Juventus e Real Madrid firmerà un contratto che lo vedrà indossare la maglia rossonera fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione. Il capitano della Spagna ieri ha condiviso le sue prime impressioni e sensazioni, ammettendo di non vedere l’ora di cominciare la sua nuova avventura.

La trattativa

Morata si appresta a diventare ufficialmente un giocatore del Milan dopo l’attivazione da parte del club della clausola risolutoria di 13 milioni di euro prevista nel suo precedente accordo con l’Atlético Madrid. I rossoneri garantiranno all’attaccante uno stipendio annuale di 5 milioni di euro, bonus inclusi. Durante le prime dichiarazioni, ancora fresco della firma, Morata ha tratto un primo bilancio di questa nuova fase della sua carriera, prima di concedersi qualche giorno di vacanza con la famiglia.

Zlatan Ibrahimovic

Il ruolo dello svedese

Come evidenzia il Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimović ha avuto un ruolo cruciale nel convincere Morata a trasferirsi. Attraverso una serie di telefonate, Ibra ha saputo trasmettere la sua fiducia nel progetto sportivo rossonero, convincendo Morata a tornare nel campionato italiano. Quest’ultimo ha espresso grande ammirazione per la figura dello svedese, riconoscendo il valore delle parole e del supporto ricevuti come determinanti nella sua scelta di accettare l’offerta del Milan.

Il retroscena sul numero di maglia

Mostrando grande entusiasmo per il ritorno in Serie A, Morata ha dichiarato di non vedere l’ora di iniziare a allenarsi con la squadra e di fare nuovamente parte del campionato italiano, che lo aveva già visto protagonista in passato con la maglia della Juventus. C’è ancora, però, una questione aperta riguardante la scelta del numero di maglia al Milan, con Morata che non ha ancora deciso se accettare o meno l’iconica numero 9, recentemente lasciata libera da Olivier Giroud.

