Il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore mostra di capire perché i rossoneri stiano puntando l’attaccante giallorosso.

Giuseppe Pastore parlando del mercato in attacco del Milan su Cronache di Spogliatoio non risparmia critiche ad Olivier Giroud e Tammy Abraham. “Per me, detto che Giroud non era rimandabile la questione, non aveva più l’energia, e si è visto anche in questo Europeo, Jovic non mi ha fatto impazzire, non tanto per i gol ma per un atteggiamento sempre un po’ ectoplasma nelle partite del Milan, cioè uno che si è limitato a fare diversi gol senza mai darei un vero contributo alla manovra o alla qualità del gioco. Prendo Morata perché è un giocatore che garantisce lo stesso rendimento di Giroud, quantomeno numerico”.

Tammy Abraham

Il motivo dell’eventuale acquisto di Abraham e non solo

“Abraham non è chiaramente in questo momento il miglior attaccante del campionato, è un giocatore su cui il Milan punterebbe, secondo me, poi dobbiamo vedere se lo prende, seguendo un criterio simile a quello che ha portato al Milan Loftus-Cheek, cioè un giocatore che veniva da stagioni difficili, qui era evidente il potenziale, infortuni, stagione difficile, recupero, ma il Milan lo punta anche perché lo paga di meno in questo caso. Stesso discorso che vale per Emerson Royal, a valorizzare giocatori che per qualche motivo da uno, due anni non sono quelli che erano prima ma che il Milan è convinto, anche perché hanno ancora un’età giovane, di poter rivalutare. Quanto gol farebbero insieme Morata e Abraham insieme in stagione? 30 totali”.

