L’ex centrocampista Emanuele Giaccherini stravede per lo spagnolo ma sostiene che ai rossoneri serva qualcuno in grado di garantire più reti.

Il Milan dopo aver perso Joshua Zirkzee che ha firmato per il Manchester United ha deciso di virare su Alvaro Morata. La critica si divide sulla bontà dell’operazione che sta portando l’ex Juve in rossonero. Un interessante punto di vista è stato espresso da Emanuele Giaccherini, ex giocatore di noti club italiani come la Juventus e il Chievo. Recentemente, ha condiviso i suoi pensieri sull’acquisto da parte del Milan di Alvaro Morata in un’intervista rilasciata a Tuttosport.

Dubbio

L’ex centrocampista ha iniziato commentando le caratteristiche di Morata, definendolo “un giocatore fortissimo e indiscutibile“. Tuttavia, ha sollevato dubbi sul fatto che sia quello che effettivamente serva al Milan: in particolare ha sottolineato come lo spagnolo abbia raramente raggiunto quota 15 goal in una stagione. I rossoneri invece avrebbero bisogno di un attaccante capace di segnare almeno 20 goal, un profilo simile ai vari Lautaro Martinez, Victor Osimhen e Dusan Vlahovic.

Francesco Camarda

Il baby prodigio

Un altro argomento su cui Giaccherini ha voluto puntare l’attenzione è il giovane talento Francesco Camarda, indicato come un “potenziale top player” per il Milan. A suo avviso, l’età non dovrebbe essere un fattore limitante nella decisione di far giocare i giovani promettenti, citando come esempio il Barcellona e la Spagna che hanno dato fiducia a giocatori giovanissimi come Yamal. L’ex giocatore ha lamentato la cautela italiana nel lanciare i giovani in prima squadra, suggerendo che giocatori come Camarda dovrebbero ricevere opportunità concrete.

Il suggerimento

Infine, Giaccherini ha riconosciuto l’esigenza per il Milan di cercare un altro attaccante nonostante l’acquisto di Morata, soprattutto considerando l’età dell’attaccante spagnolo che si avvicina ai 32 anni.

