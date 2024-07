L’ex attaccante della Primavera rossonera ha tanto mercato in Serie A nonostante un’ultima stagione al Monza non così convincente.

Il Milan non si può concentrare chiaramente solo sul mercato in entrata ma deve pensare anche a trovare nuove destinazioni a chi non fa parte del progetto in questo momento. Uno di questi è Lorenzo Colombo, promettente attaccante nato nel 2002 che interessa ad almeno due squadre italiane; non è detto che l’italiano in futuro possa restare in Prima Squadra ma al momento il passo sembrerebbe troppo grande.

Lorenzo Colombo

Testa a testa

Nelle ultime ore sembrava ai dettagli il suo trasferimento in prestito all’Empoli, squadra che ha preso anche Sebastiano Esposito dall’Inter; tuttavia, come riporta Sky Sport, è emerso che il Torino sta cercando di inserirsi nella trattativa. Il club granata, alla ricerca di elementi validi per rafforzare il proprio reparto offensivo, sembra ora essere in diretta competizione con i toscani per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante milanese.

La volontà dei rossoneri

Per quanto riguarda le intenzioni del Milan, proprietario del cartellino di Colombo, sembra chiaro l’orientamento verso una cessione, ma solo ed esclusivamente su base temporanea. I rossoneri, infatti, non sembrano intenzionati a privarsi definitivamente del giovane, puntando piuttosto su un prestito secco. Questo dettaglio non è di poco conto, poiché chiarisce la volontà del club di mantenerlo nella propria orbita, forse considerandolo un’opzione valida per il futuro a medio e lungo termine.

