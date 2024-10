Fonseca si affida sempre ai soliti (Reijnders, Fofana e Loftus-Cheek) e, complice l’infortunio di Bennacer, torna di moda il nome di.. Il Milan è alla ricerca di nuove forze per il suo centrocampo, e in vista della prossima sessione di calciomercato, il club rossonero sembra trovarsi davanti a una scelta cruciale. L’obiettivo è quello di rinforzare una squadra che, nonostante abbia un undici titolare ormai ben chiaro nella mente del tecnico Paulo Fonseca, rivela una certa mancanza di alternative valide. Fra le possibili soluzioni un giovanissimo talento che potrebbe portare freschezza e nuove dinamiche alla mediana rossonera. Tuttavia, la strada per il suo acquisto non appare priva di ostacoli. Crescere in casa o puntare all’esterno? La politica del Milan nel rinforzare la squadra, in particolare nel centrocampo, riflette un dilemma comune a molti club di alto livello: investire su talenti esteri, potenzialmente pronti per imporsi nell’immediato, ma con tutte le […]

Leggi l’articolo completo Il Milan scopre di aver la coperta corta a centrocampo: a Gennaio sul mercato?, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG