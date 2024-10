Il difensore italiano sta vivendo un vero e proprio magic moment insieme al Milan. Una vita in rossonero e tanti altri anni (si spera) accanto al Diavolo: per Gabbia sta arrivando l’occasione giusta. La crescita di Gabbia e la costante presenza in panchina di Pavlovic, ridimensionato nelle gerarchie di Fonseca va quindi ricercata banalmente nella concorrenza di reparto. Da una parte c’è Tomori, che alterna buone prove ad alte meno convincenti ma resta comunque il punto di riferimento centrale. Dall’altra c’è stata la crescita esponenziale di Gabbia. Veloce, imperiosa, impossibile da ignorare. È stato Matteo a confinare in panchina Strahinja con prestazioni di alto livello dal punto di vista della resa tattica e, allo stesso tempo, della personalità con i compagni. Guidati come un veterano. E così, il Milan che in campionato si è risollevato vincendo il derby e schiantando il Lecce, l’ha fatto con Pavlovic in panchina. La crescita di […]

Leggi l’articolo completo Gabbia-Milan, clamorosa novità sul suo futuro, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG