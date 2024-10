Il Milan guarda al futuro e si coccola un nuovo talento dotato di un talento fuori dal comune. Per lui già numeri da urlo.

Il Milan conquista la prima vittoria stagionale in Champions, superando per 3-1 il Bruges a San Siro. Partita che ha visto brillare il talento di Pulisic, ancora in gol, e consegnato a Fonseca nuove certezze, tra tutte Okafor e Chukwueze.

Il futuro del Milan appare oggi più sereno, rinfrancato dai due successi consecutivi che permettono gli uomini di Fonseca di approcciare al meglio per la prossima sfida di campionato: la difficile trasferta sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano. Tra le belle notizie spicca anche il nuovo talento rossonero, i cui numeri sono già strabilianti e che confermano la bontà di visione dello staff del Milan nel ricercare talenti.

Da Pulisic a Camarda: una notte da sogno

Il Milan non offre la sua versione migliore con il Bruges ma, al netto di qualche errorino, la vittoria arriva, ed è quello che c’era bisogno. Pulisic, Capitan America, è sugli scudi in un match che certifica quanto ormai il suo talento sia una costante e una certezza nello scacchiere tattico di Fonseca. Nota dolce amara per Camarda, uno di quei giovani “terribili” del Milan del futuro che dopo aver bagnato a 16 anni il proprio debutto in Champions, avrebbe trovato anche la gioia del primo gol se il VAR non avesse rilevato una posizione di off-side.

Un talento emergente nella cantera milanista

Il Milan Primavera si conferma una vera e propria fucina di talenti, dopo aver assistito infatto all’affermarsi di giovani talenti come Liberali, Camarda e Zeroli, ecco spuntare sul palcoscenico un altro possibile futuro campione: Lorenzo Ossola. Il giovane trequartista ha catturato l’attenzione generale segnando un gol cruciale per il pareggio nella sfida di Youth League contro il Bruges, mostrando qualità tecniche e una predisposizione al gioco che non passano certamente inosservate. Nato nel 2007 e cresciuto calcisticamente nel vivaio del Milan, Ossola ha trascorso i suoi primi anni formativi nel Varese, la città che lo ha visto muovere i suoi primi passi nel mondo del calcio. Nel novembre del 2023 ha firmato il contratto che lo lega al Milan fino al 2026. La scorsa stagione ha visto Ossola brillare nella squadra U17, sotto la guida dell’allenatore Giovanni Renna, con un impressionante bottino di 16 gol e 3 assist in 32 presenze, conquistando il titolo di capocannoniere rossonero del girone B.

Daniele Bonera

Le prospettive future

Lorenzo Ossola rappresenta una delle più interessanti promesse del vivaio milanista. Dotato di grande fantasia, abilità tecnica e capace di giocare anche come ala destra, Ossola deve ancora percorrere molta strada prima di affermarsi definitivamente. Nonostante alcuni sprazzi del suo talento siano stati già evidenziati anche in Youth League, il giovane trequartista deve lavorare sulla sua consistenza e affidabilità in campo, elementi fondamentali per ogni calciatore che aspiri a diventare parte integrante della prima squadra di un club blasonato come il Milan. Con il recente rinnovo contrattuale, il club dimostra di credere fermamente nel potenziale di Ossola, considerandolo una possibile stella futura da coltivare con attenzione e dedizione.

LEGGI ANCHE Tonali e il Milan di nuovo insieme: i rossoneri pensano al clamoroso ritorno

Leggi l’articolo completo Il Milan si coccola il suo nuovo talento: un capocannoniere in maglia rossonera, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG