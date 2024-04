L’attaccante esterno portoghese sta “aggiustando” i suoi numeri stagionali dopo un inizio balbettante.

Rafael Leao è considerato il leader del Milan per via di quanto fatto nelle ultime stagioni; tuttavia fino a gennaio il suo rendimento non ha toccato quelle vette. Ora l’ex Lille sembra tornato ai suoi standard altissimi.

Al top

Anche Tuttosport è dello stesso avviso: l’attaccante portoghese sta tornando al top proprio quando il Milan ha davvero bisogno di lui. Nella prima parte di questa stagione si contestava a Leao uno scarso apporto in termini di gol anche se il suo apporto non andrebbe giudicato solo da questo. Da gennaio in poi c’è stata una vera e propria ripresa anche da quel punto di vista: ad ora ha realizzato 11 gol e 12 assist ma non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Rafael Leao

Momento decisivo

Dopo aver firmato un nuovo ricchissimo contratto al termine della scorsa stagione i tifosi sono rimasti comprensibilmente delusi dai numeri dello scorso autunno, soprattutto se li si confrontavano con quelli strepitosi di Christian Pulisic. Le interviste rilasciate pubblicamente spesso e volentieri dopo le partite mostrano che è diventato un leader nello spogliatoio. In vista delle prossime partite cruciali sia in Serie A che in Europa League Pioli farà affidamento su di lui. Concludere la stagione in buona forma consentirà a Leao di affrontare Euro 2024 sentendosi molto più fiducioso rispetto a due mesi fa.

