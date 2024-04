I rossoneri si sono goduti qualche giorno di pausa e ora iniziano a prepararsi per giocare ogni 3/4 giorni: già nella prossima gara sono previsti cambi di formazione.

Sono ripresi gli allenamenti per il Milan dopo la breve pausa prevista per il weekend di Pasqua: la squadra di Pioli ha iniziato la preparazione della sfida casalinga contro il Lecce, che si giocherà sabato alle 15 a San Siro.

Il rientro

Theo Hernandez è pronto a tornare in campo dopo aver saltato il match con la Fiorentina per una squalifica nata da un malinteso e dopo una breve vacanza a Dubai dove ha trascorso qualche ora di relax. Il francese non dovrebbe essere coinvolto nel turnover che potrebbe esserci nelle prossime gare visto il ritorno dell’Europa League.

Noah Okafor

Verso il Lecce

Ruben Loftus-Cheek è fuori per squalifica dopo aver ricevuto la quinta ammonizione stagionale nella vittoria contro la Fiorentina, gara in cui ha raggiunto quota 10 in termini di gol realizzati. Pioli ridisegnerà centrocampo e trequarti: c’è chi dice che si tornerà al 4-3-3 per l’assenza dell’inglese. La Gazzetta dello Sport sostiene però che non ci saranno cambi di modulo: il nuovo piano tattico dovrebbe prevedere l’avanzamento di Ismael Bennacer sulla trequarti con il ritorno di Yacine Adli nel duo davanti alla difesa insieme a Tijjani Reijnders. L’algerino ha già giocato qualche volta in quella posizione, sopratutto in Champions League con il Napoli nella passata stagione. Per via dell’incombere del doppio impegno Noah Okafor e Luka Jovic avranno altre chance così come Yunus Musah a centrocampo. Alle rotazioni potranno partecipare anche Simon Kjaer e Tommaso Pobega, il cui rientro in campo è vicino.

