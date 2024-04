Il prolungamento dell’estremo difensore francese è forse una delle questioni più spinose per la dirigenza rossonera.

Mike Maignan sabato sera ha dimostrato perché è così richiesto sul mercato: nel match vinto dal Milan contro la Fiorentina ha effettuato un paio di parate decisive.

Sotto osservazione

Secondo La Gazzetta dello Sport sono quattro le squadre che si segnalano tra le principali pretendenti al francese; in tutto ciò la situazione riguardante il suo rinnovo è complessa per le sue richieste di ingaggio. La prima squadra menzionata è il Bayern Monaco dato che Manuel Neuer ha 38 anni: prima o poi si dovrà trovare il suo erede anche se recentemente gli hanno rinnovato il contratto. Poi c’è il Manchester United che continua ad avere dubbi su André Onana nonostante la cifra spesa per comprarlo dall’Inter la scorsa estate. A loro si aggiungono il Chelsea ed il PSG, anche se Gianluigi Donnarumma sta facendo bene.

Olivier Giroud Mike Maignan

La trattativa

Quanto costerebbe il rinnovo? Maignan è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo ed in quanto tale può ambire a un contratto da 8 milioni netti a stagione. La trattativa con il suo agente Jonathan Kebe non è ancora entrata nelle sue fasi decisive ma il Milan sicuramente vorrebbe a chiudere ad uno stipendio più basso. C’è da considerare anche l’incidenza di altri fattori: le ambizioni del club e la squadra che i dirigenti riusciranno a costruire in estate, perché Maignan vuole giocarsi e vincere trofei ogni anno. Per la prossima estate comunque il Milan anche senza rinnovo non intende trattarne la cessione per meno di 100 milioni.

