Il direttore sportivo rossonero è volato in terra teutonica per osservare da vicino 3 possibili obiettivi in vista della prossima stagione.

Il Milan sta pianificando la strategia in vista della finestra estiva ed è sempre molto attento a ciò che accade nei top campionati europei. Nelle ultime settimane sembra che la Bundesliga stia attirando l’attenzione del club, almeno in base ai movimenti del direttore sportivo Antonio D’Ottavio.

Doppio fronte

Gli uomini mercato viaggiano e Zlatan Ibrahimovic lavora alacremente a Milanello: l’ex attaccante vuole sapere tutto su giocatori, staff tecnico e programmazione in vista della prossima stagione in cui l’obiettivo sarà la seconda stella.

Maxence Lacroix.

Gli obiettivi

Come riporta Calciomercato.com la scorsa settimana D’Ottavio è volato in Germania dove ci sono diversi i giocatori che già da tempo sono nei radar del club rossonero. Maxence Lacroix, ad esempio, ha segnato sabato scorso il gol della vittoria del Wolfsburg contro il Werder Brema sotto gli occhi attenti di del direttore sportivo del Milan presente in tribuna. Il difensore centrale francese convince sempre più i rossoneri tanto che sembra possa nascere una trattativa da un momento all’altro; il suo contratto scade nel 2025 e quindi anche per questo il costo non può essere elevato. La trasferta in Germania è servita inoltre a riallacciare i contatti con Serhou Guirassy dello Stoccarda e anche con il centrocampista dello Schalke 04 Assan Ouédraogo. L’attaccante è stato trattato anche a gennaio per via della clausola rescissoria di poco superiore ai 17 milioni di euro; l’ostacolo è l’alta richiesta di ingaggio.

