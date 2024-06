La dirigenza rossonera sta pianificando i colpi di mercato da realizzare nei prossimi mesi: si vuole rafforzare la rosa in quattro posizioni.

Il Milan riparte da Paulo Fonseca e da 4 nuovi acquisti: a meno di grosse cessioni, che per ora non sembrano previste, si assisterà ad una sessione di mercato molto diversa rispetto a quella della passata stagione.

La situazione

Il tesoretto dovrebbe provenire dai ricavi per il cammino europeo di questa stagione, per la qualificazione alla prossima Champions League e dai riscatti di alcuni prestiti, su tutti quello di De Ketelaere. Moncada e D’Ottavio intendono investire una quarantina di milioni sull’attaccante (forse Zirkzee), serviranno poi un difensore centrale, un terzino destro dalle caratteristiche offensive ed un mediano. Il club dovrebbe poi esercitare l’opzione per il rinnovo annuale del contratto di Jovic.

Luka Jovic

Gli obiettivi

I profili monitorati sono ambiziosi e come tali potrebbero non avere costi economici: per il centrocampo il nome è sempre quello di Youssouf Fofana del Monaco che ha giocato praticamente sempre in questa stagione e che disputerà anche l’Europeo con la Francia. Sulla fascia destra gli obiettivi sono due e corrispondono ai nomi di Emerson Royal e Tiago Santos: il primo è più giovane ed in quanto tale costa tanto, sui 30 milioni, il secondo vale meno della metà. Per la difesa secondo la Gazzetta dello Sport la novità è l’ex Fiorentina Igor: è stato venduto al Brighton per 20 milioni totali e si pensa che possa essere ceduto per la stessa cifra.

