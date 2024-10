Il Milan non ha nessuna intenzione di farsi scappare il proprio talento. Spunta un retroscena decisivo per il suo rinnovo. In un mondo del calcio in continuo fermento, dove i talenti sono costantemente alla ricerca della squadra che meglio possa valorizzare le loro capacità, il Milan si appresta a compiere una mossa strategica per il proprio futuro. Il nuovo corso rossonero prevede infatti una netta e decisa pianificazione del futuro, curando ogni singolo dettaglio. Con un giocatore che sta dimostrando di essere un vero e proprio asso nascosto, il club rossonero pare voglia assicurarsi le prestazioni del proprio valore aggiunto ancora per diversi anni, gettando così le basi per un progetto a lungo termine intriso di ambizione e di successo. Emergono infatti importanti novità in merito al suo rinnovo con il Milan. Il nuovo Milan targato Fonseca Il Milan di Paulo Fonseca, dopo un inizio di stagione non esattamente esaltante, […]

Leggi l’articolo completo Il Milan si tiene stretto il suo talento, rinnovo già scritto: ecco perché, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG