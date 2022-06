I rossoneri stanno valutando a chi affidare la trequarti nella prossima stagione: sono 3 i nomi dei papabili.

Il rendimento di Brahim Diaz è stato piuttosto altalenante nella scorsa stagione e quindi parrebbe che il Milan stia cercando un trequartista di livello con una certa insistenza. I nomi vagliati sono 3 in particolare anche se 2 militano nella stessa squadra: si tratta di Charles De Ketelaere, Noa Lang e Nicolò Zaniolo, lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Questi sono in ordine di gradimento dei rossoneri, il primo costa almeno 30 milioni ma il Bruges spera si venga a creare un’asta; più abbordabile il secondo. Molto improbabile al momento una trattativa sul giallorosso visto che la Roma lo valuta 60 milioni; coi capitolini si tratta anche il riscatto di Florenzi che non sembra essere in dubbio nonostante il Milan desideri uno sconto.

