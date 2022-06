Oltre ai procuratori di Paulo Dybala e Alessandro Bastoni, ieri nella sede dell’Inter è passato anche quello di Andrea Cambiaso.

L’agente di Andre Cambiaso, Giovanni Bia, ha commentato così l’incontro avuto con la dirigenza interista: “Inutile nascondersi, ne abbiamo parlato, ma da qua a dire che Cambiaso andrà all’Inter è molto lunga. Piace all’Inter come a tantissime altre società“.

Simone Inzaghi

“Abbiamo parlato di lui e di altri giocatori argentini di cui ho il mandato. Sensazioni positive, la strada è dura, stiamo iniziando parlare. Vediamo, prima va preso, poi vediamo cosa ne penserà Inzaghi, se lo lascerà all’Inter o no. Questi sono colloqui normali che si fanno in questo periodo“. In quel ruolo però l’Inter sta perfezionando l’acquisto di Raoul Bellanova dal Cagliari.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG