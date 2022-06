I due club cercano nuovamente l’intesa che riporterebbe l’attaccante in Italia, si stanno vagliando tutte le ipotesi.

La Juventus vuole Alvaro Morata anche la prossima stagione, il centravanti era in prestito biennale dall’Atletico Madrid e non è stato riscattato per 35 milioni. Il direttore sportivo dei Colchoneros Andrea Berta così si è espresso a Sportitalia: “Alvaro Morata? Tutto è possibile nella vita, basta volerlo. Quindi dipende da quanto la Juve lo voglia“.

Se l’attaccante rinnovasse col club di Simeone questi abbasserebbero non poco le pretese; al momento si sta ragionando su diverse formule. Secondo il Corriere dello Sport l’accordo potrebbe trovarsi mediante un altro prestito biennale con pagamento in 2 tranche di 10 milioni ciascuna per un totale di 20 milioni.

