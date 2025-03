Il Milan spiazza tutti e “brucia” l’Inter, il talento della Serie A “pronto” a diventare rossonero: ecco le cifre e il blitz decisivo

Il Milan spiazza tutti e “brucia” l’Inter, il talento della Serie A “pronto” a diventare rossonero. La voce rivela i dettagli della proposta.

Nel panorama calcistico italiano, l’avvicinarsi della finestra di trasferimento estiva porta con sé una marea di indiscrezioni, strategie e tattiche di mercato, in particolare per il Milan che sembra orientarsi verso un futuro con un’identità più marcatamente italiana. Al centro delle discussioni ci sono le figure chiavi che potrebbero plasmare le sorti della squadra rossonera: dalla dirigenza al calciomercato, senza tralasciare l’allenatore. In merito alla scelta del nuovo allenatore Carlo Pellegatti ha spiazzato tutti rivelando chi potrebbe sedersi sulla panchina rossonera, un nome decisamente sorprendente. Questa transizione si prospetta non solo come rinforzo dell’identità della squadra, ma anche come una precisa scelta strategica in termini di competenze e conoscenza del campionato italiano.

Dalla scelta del DS al nuovo allenatore del Milan

In vista della nuova stagione, il Milan sta ponendo le basi per un rafforzamento della squadra, puntando su figure professionali che vantano una profonda conoscenza della Serie A. Tra i nomi che circolano per la posizione di Direttore sportivo ci sono Fabio Paratici, con una solida esperienza alle spalle, e Igli Tare, libero da impegni contrattuali, il che lo renderebbe una scelta conveniente rispetto ad altri candidati. Per quanto riguarda la guida tecnica della squadra, il desiderio è di affidarsi a un allenatore esperto e con una comprovata familiarità con il campionato italiano. Massimiliano Allegri emerge come candidato preferenziale, seguito da altri nomi di spicco quali Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano e Antonio Conte, sebbene quest’ultimo appaia un’opzione meno probabile. Questa inclinazione verso tecnici dalla forte identità italiana riflette la volontà di costruire una squadra competitiva e sintonizzata sulle peculiarità del calcio italiano.

Blitz decisivo: il Milan “brucia” l’Inter

Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 in forza al Bologna, sembra essere una delle opzioni più concrete sul mercato. L’ex Inter ha una cifra di ricompra fissata a 12 milioni di euro, che permetterebbe ai nerazzurri di riportarlo a Milano. Tuttavia, al momento, l’Inter non sembra intenzionata a riacquistarlo. Questo scenario – scrive Milanlive.it – potrebbe aprire la strada a un trasferimento verso l’altra sponda del Naviglio, con il Milan pronto a sfruttare l’opportunità. La cifra potrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni, o potrebbe esserci la possibilità di uno scambio con Tommaso Pobega, che sta convincendo sia Italiano che il Bologna. Numericamente, e anche per alcune caratteristiche tecniche, Fabbian potrebbe essere visto come il possibile sostituto di Loftus-Cheek, un rinforzo che il Milan potrebbe utilizzare per rinvigorire il centrocampo.

