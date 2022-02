Il club rossonero ha deciso di voler continuare con Zlatan Ibrahimovic ma lo stesso non si può dire per lo svedese.

Il Milan non avrebbe particolari dubbi sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: il club sarebbe ben felice di tenerlo un altro anno ma è l’attaccante che ancora non ha preso una decisione. Secondo SportMediaset i rossoneri, per mettersi anche al riparo da lunghe assenze per infortuni, vorrebbero proporgli un ingaggio di 3 milioni di euro più bonus legati a presenze e goal che potrebbero portare ad una somma di 5 milioni.

Lo svedese attualmente guadagna ben 7 milioni ma le perplessità non sarebbero dovute alle cifre: per la sua decisione finale peseranno moltissimo i playoff mondiali della sua Svezia. In caso di qualificazione ai Mondiali in Qatar Ibrahimovic deciderebbe sicuramente di continuare in rossonero per arrivare in forma alla competizione per nazionali.

