I rossoneri hanno vinto una gara che farà discutere ancora per ore se non giorni: per la squadra di Fonseca i 3 punti erano troppo importanti.

Nella serata di ieri, lo stadio di San Siro è stato teatro di un incontro calcistico ad alta tensione tra il Milan e l’Udinese, che ha visto la squadra di casa trionfare nonostante le sfide poste da un’espulsione al 29′ del primo tempo.

La partita, caratterizzata anche da decisioni arbitrali contestate, ha confermato la capacità di resilienza dei rossoneri e sollevato questioni sull’uso del V. A. R..

Tra difficoltà e spirito di squadra

Nonostante il grave ostacolo rappresentato dall’espulsione del centrocampista Tijjani Reijnders a soli 30 minuti dall’inizio, il Milan ha dimostrato una notevole grinta, riuscendo a mantenere il controllo del gioco per la restante parte della partita. Giocare in inferiorità numerica per così lungo tempo ha messo a dura prova la formazione di Paulo Fonseca, che tuttavia è riuscita a impedire all’Udinese di sfruttare la situazione a suo favore.

Malcontento

Il post partita ha visto emergere il malcontento di Kosta Runjaić, allenatore dei friulani, non tanto per gli episodi arbitrali quanto specialmente per la prestazione della sua squadra nei primi 30 minuti. Nonostante un inizio stentato, l’Udinese ha cercato di rientrare in gioco alzando il ritmo e il baricentro, trovando la rete per 2 volte, anche se entrambe le segnature sono state annullate dopo l’intervento del V. A. R..

Var

Lamentele ma non troppo

Come ha evidenziato la Gazzetta dello Sport, Runjaić ha espresso perplessità, in particolare per un contatto in area di rigore tra Pavlovic e Kabasele: “Mi lascia qualche dubbio (l’intervento del V: A. R. sul secondo goal, ndr), come sul contatto tra Pavlovic e Kabasele in area del Milan. Ma sono un allenatore e non un arbitro. La responsabilità delle decisioni è di Chiffi. Oramai è andata”.

Leggi l’articolo completo Il Milan vince tra le polemiche: la versione di Runjaić, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG