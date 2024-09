Non si fermano le voci di mercato che vedono il club rossonero interessato ad un altro regista difensivo. Il recente infortunio di Ismael Bennacer ha messo in luce una crepa nella rosa del Milan che la dirigenza si trova ora costretta a sanare. Il giocatore algerino, un tempo fondamentale nello scacchiere rossonero, già prima dell’infortunio aveva visto diminuire drasticamente il suo impiego in campo. Anche con Pioli l’ex Empoli ha giocato poco nell’ultima stagione: si ha la sensazione che Bennacer non possa più tornare quello di prima dell’infortunio al ginocchio subìto alla fine della stagione 2022/23. L’obiettivo La scorsa estate sembrava che l’algerino dovesse trasferirsi in Arabia Saudita ma alla fine è rimasto al Milan ed ha finito per accusare un altro brutto infortunio, questa volta muscolare, in nazionale. Secondo il Corriere dello Sport la società per tutti questi motivi cerca un suo sostituto e Samuele Ricci, ventitreenne centrocampista del […]

Leggi l’articolo completo Il Milan vuole un sostituto per Bennacer nonostante possa rientrare a gennaio, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG