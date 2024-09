L’attaccante serbo appare sempre più ai margini della squadra rossonera nonostante le dichiarazioni concilianti dell’allenatore. L’estate appena conclusasi ha visto arrivare Tammy Abraham dalla Roma, un trasferimento che si è subito rivelato un colpo vincente per il Milan. Paulo Fonseca ha espresso grande fiducia nel giocatore inglese, impiegandolo regolarmente. Questo ha inevitabilmente ridotto lo spazio a disposizione per Luka Jovic, relegato a un ruolo marginale: l’ex Fiorentina ha giocato solo 64 minuti di gioco. La situazione Nonostante nella scorsa stagione abbia messo a segno 9 reti tra campionato e coppe, Jovic non è riuscito a convincere pienamente il nuovo allenatore, tanto da essere escluso dalla lista per la Champions League. La situazione attuale suggerisce che il giocatore serbo possa essere sul punto di lasciare il Milan, con il Villarreal che emerge come destinazione probabile. Il club spagnolo, guidato da Marcelino, è alla ricerca di un attaccante per sostituire Gerard Moreno […]

