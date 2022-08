Il club neopromosso continua a pensare in grande per il mercato in entrata.

Dopo essersi già assicurato Ranocchia, Marlon e Carboni, il Monza continua a cercare ancora un altro difensore di livello. Secondo Sky Sport c’è un testa a testa serrato per il nome del prossimo centrale: i brianzoli sono sulle tracce infatti di Francesco Acerbi della Lazio e Pablo Marí dell’Arsenal.

Francesco Acerbi

L’italiano è ormai fuori dal progetto dei biancocelesti per problemi irrisolvibili con la piazza, i capitolini lo valutano 5 milioni di euro ma Acerbi non sembra convintissimo della destinazione Monza. Lo spagnolo ha giocato in prestito ad Udine fino a maggio scorso e resta in uscita dal club londinese, su di lui però c’è anche l’Hellas Verona.

