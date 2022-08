Il club ligure aveva due obiettivi per la porta e ora è vicino ad ingaggiare il polacco; anche la Lazio sorride.

Il mini-valzer dei portieri si sta per chiudere con Bartlomiej Dragowski che vince il “ballottaggio” con Alex Meret per la porta dello Spezia e Ivan Provedel che di conseguenza può andare alla Lazio per 2,5 milioni di euro.

I bianconeri hanno scelto di acquistare un estremo difensore a titolo definitivo piuttosto che prenderne uno solo in prestito: secondo Sky Sport il polacco dovrebbe arrivare dalla Fiorentina per 2 milioni di euro più uno di bonus più il 50% della futura rivendita. Inizialmente le richieste dei viola erano molto più alte tanto che i liguri stavano trattando col Napoli il prestito di Meret; l’italiano ora resta in Campania anche se bisogna vedere quale sarà il suo stato d’animo attuale visto che forse non gode di molta fiducia. Il Napoli tra l’altro cerca un portiere a prescindere da Meret: Kepa e Keylor Navas i maggiori indiziati.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG