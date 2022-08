Il club azzurro ha le ore contate ma anche il forte desiderio di consegnare a Luciano Spalletti un grande attaccante.

Prosegue spedita la trattativa Napoli-Sassuolo per Giacomo Raspadori: i neroverdi, secondo Sky Sport, non intendono cedere i loro big oltre la giornata di domani.

Non c’è molto tempo quindi per assottigliare la forbice tra la richiesta di 40 milioni e la prima offerta di 30: il giocatore ha espresso il desiderio di giocare per gli azzurri e quindi si lavora alacremente per trovare una soluzione. Siccome i campani sono vicini anche alla cessione di Fabián Ruiz al Paris Saint Germain, Luciano Spalletti in caso di arrivo di Raspadori cambierebbe modulo passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1 sono ore frenetiche per il mercato del Napoli.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG