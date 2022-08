Il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis espone accuratamente id desideri del suo club sul mercato.

Morgan De Sanctis in conferenza stampa ha spiegato i prossimi movimenti di mercato della Salernitana, non è escluso che una sua frase contenga un riferimento ad Andrea Pinamonti dell’Inter. “Quanti nuovi acquisti? Difensore, centrocampista e attaccante. Poi altri arrivi saranno determinati dal mercato in uscita. Forse arriverà anche un quarto giocatore a centrocampo. I giocatori che mancano sapevamo di doverli prendere anche all’inizio”.

Franck Ribery

“Stiamo aspettando perché i giocatori sui quali siamo, sono giocatori per i quali c’è la necessità di aspettare. Non sono meno forti di quelli che stavamo trattando dall’inizio. Anzi, paradossalmente un giocatore che un mese fa ci ha detto di no, potrebbe ripensarci. La trattativa Maupay non si è chiusa in un momento, il Brighton l’aveva riaperta ma poi noi non eravamo più disponibili perché avevamo preso Bonazzoli. Io credo che chiuderemo il mercato con 12-13 acquisti, al netto di un mercato in uscita che non è semplice“.

