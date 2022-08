L’agente FIFA Federico Pastorello ha ammesso che c’è una squadra interessata al centrocampista brasiliano.

Arthur è molto indietro nelle gerarchie del centrocampo di Massimiliano Allegri e quindi il suo entourage sta cercando insieme alla Juventus una sistemazione. Il suo procuratore Federico Pastorello ha parlato così della situazione in un’intervista avvenuta a Milano sotto la sede dell’Inter.

Gennaro Gattuso

“C’è un interesse del Valencia, speriamo si possa concretizzare, lui ha il desiderio di andare. Noi vogliamo trovargli una soluzione perché un giocatore così forte non deve rimanere a guardare gli altri, quindi speriamo di trovare presto una soluzione anche per lui”. La squadra allenata da Gennaro Gattuso è sul giocatore e lo prenderebbe in prestito, però i bianconeri per far sì che la trattativa si sblocchi devono pagare una parte importante dell’ingaggio dell’ex Barcellona.

