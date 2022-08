Il club spagnolo ha acquistato un centrocampista centrale e questo incide sicuramente sul mercato dei biancocelesti.

Il Siviglia sta per tesserare il centrocampista svincolato dal Real Madrid Isco: lo spagnolo farà le visite mediche domani e se tutto andrà bene firmerà un contratto di 2 anni, lo riporta Sky Sport.

Isco

Questo acquisto mette quasi certamente la parola fine alle voci che vedevano Luis Alberto lontano da Roma: l’ex Liverpool infatti è stato accostato tantissime volte negli ultimi tempi al club andaluso. Il Siviglia non aveva le risorse economiche per intavolare una trattativa con Lotito e Tare: Maurizio Sarri ed i tifosi laziali possono sorridere visto che al momento non sembrerebbero esserci altre squadre interessate al loro numero 10.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG